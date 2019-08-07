التعليم وبناء الإنسان..ندوة بمركز النيل للإعلام في السويس

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس الهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول التعليم وبناء الإنسان حاضر فيها عيوشة محمد عبد العزيز مدير عام إدارة جنوب التعليمية بالتعاون والتنسيق مع توجيه التربية الاجتماعية بإدارة شمال التعليمية برئاسة عبد السلام فؤاد موجه اول تربية اجتماعية وبحضور أعضاء مكتب الخدمة الاجتماعية الاستاذة كاميليا بشرى والدكتورة فاطمة يوسف وعدد كبير من الأخصائيين بإدارة شمال وجنوب التعليمية وبعض مديريات الخدمات والشركات بالسويس.





جاء ذلك تعظيما للدور الوطنى والاجتماعى والإنسانى ولأن الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأى دولة فقد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بقضية بناء الانسان والهوية المصرية وفى ضوء ذلك أعلن الرئيس عام ٢٠١٩عاما للتعليم .





وتحدثت عيوشة حول الجهود التى تبذلها الدولة من أجل تطبيق منظومة التعليم الجديدة فى جميع المحافظات والخدمات الصحية التى تقدمها الدولة لطلاب المدارس ضمن المبادرات التى كلف بها رئيس الجمهورية والمسح الطبى لطلاب المدارس ضمن مبادرة ١٠٠مليون صحة بخلاف حملة الكشف المبكر والعلاج لطلاب المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم وأضحت عيوشة إلى أن التحدى الرئيسى لأى منظومة تعليمية هو مدى تحقيق جودة الخدمة وجودة المخرجات وهو تحد يرتبط بوجود المؤسسات ورسالتها .





وأضافت عيوشة أن الواقع يفرض علينا التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة والاستعداد للدخول فية بقوة حتى تتبوأ بلادنا للمكان الذى يليق بها على الخريطة الدولية لمجتمع المعرفة والعولمة وأضافت أن هناك تحدى للارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمعلم لمستويات تليق ليواكب أقرانه بالدول المتقدمة تعليميا وتحدى ربط مخرجات التعليم بأجندة التنمية الاقتصادية وتحديد دوره بدقة وكفاءة فى هذا الشأن .





لتلبية إحتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة ذات التنوع والانتشار والكثافة الذي تفر لأغراض التنمية ودورة فى التصدى لمشكلة البطالة ودعم مبادرات ريادة الأعمال والتوظيف الذاتى فضلا عن دورة الجوهري فى مواكبة وتلبية احتياجات المعرفة والقدرة والمهارة فى ظل العمل المتغيرة باستمرار والتى يتطلب يقظة وحنكة من واضعة سياسات التعليم ومخططية لتحديد مسارات السليمة.



