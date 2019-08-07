ضبط 108 قضايا ضرائب عامة و13 مصنفات سمعية

شنت الاجهزة الامنية حملات أمنية مكبرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .





حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (108) قضايا فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".





فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (4) قضايا.





كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (13) قضية (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).



