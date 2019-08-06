بيطري الفيوم يستعد للعيد بذبح الأضاحي بالمجازر مجانا للمواطنين

صرح الدكتور محمد عقل وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، بأن المديرية وفرت عددًا من المجازر ونقاط الذبيح لذبح الأضاحي مجانًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للمواطنين، شملت مراكز المحافظة المختلفة، وذلك في إطار حرص اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على صحة المواطنين، والعمل على التخفيف عن كاهلهم بتوفير عدد من المجازر ونقاط الذبح مجانًا لأضاحيهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التوعية بكيفية اختيار الأضاحي تبعًا للمواصفات والشروط، وأفضل الأساليب لحفظ اللحوم.



تم توفير مجزر العزب، ونقطة ذبيح اللاهون، ونقطة ذبيح هوارة المقطع، ونقطة ذبيح العدوة بمركز الفيوم، وبمركز أبشواي مجزر أبشواي ونقطة ذبيح طبهار ونقطة ذبيح العجميين، وبمركز إطسا مجزر إطسا ونقطة ذبيح منية الحيط، وبمركز سنورس نقطة ذبيح فيديمين، ونقطة ذبيح ترسا، ونقطة ذبيح مطرطارس، ونقطة ذبيح سنهور القبلية، ومجزر طامية بمركز طامية.



كما تقوم عدد من الجمعيات الأهلية بالذبيح مجانًا خلال الفترة نفسها، حيث يتم توفير أماكن بمجزر العزب لجمعية مصر الخير ثانى وثالث أيام العيد، ولجمعية صلاح الدين الأيوبي أول وثاني وثالث أيام العيد، وبمجزر إطسا وبنقطة ذبيح فيديمين لجمعية مصر الخير ثاني أيام العيد، وبمجزر أبشواي لجمعية مصر الخير ثاني أيام العيد، ولجمعية الأورمان ثاني وثالث ورابع أيام العيد، وذلك لمنع ظاهرة الذبيح خارج المجازر ونقاط الذبح، ومنعًا لتعرض اللحوم للتلوث.



ويؤكد مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم على أن لا يكون الحيوان مجهدًا أو قادم من سفر بعيد، ويجب إراحة وتهدئة الأضحية لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل الذبح، والعمل على شطف الأضحية عقب الذبح والسلخ وتركها في مكان جيد التهوية، وتبريد اللحوم لمدة من 5 : 6 ساعات على الأقل، حتى لا تحدث عمليات التيبس للحوم، وعلى المواطنين مراعاة نوعيات أختام الذبائح التى تعبر عن جودة وسن الذبيحة، بحيث يكون الختم الدائري للذبائح أقل من 5 سنوات، والختم السداسي لأكثر من 5 سنوات، وبشأن اللون الختم الأحمر للحوم البلدية والختم البنفسجي للحوم المستوردة.



الجدير بالذكر أنه يتم التنسيق بين العديد من الجهات لتشكيل فرق عمل ونوبتجيات وحملات تفتيش ومتابعة بشكل مكثف خلال أيام الأعياد حفاظًا على صحة المواطنين وضبط الأسواق الأسعار.



