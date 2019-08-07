نشرة أخبار البرلمان.. مصر مقبرة لـ الإرهابيين.. حملات التبرع لـ معهد الأورام دليل التلاحم الوطني



أشاد محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بمبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب السابع، بالعاصمة الإدارية، والتي تأتي استمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها من قبل.



انتقدت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، ما تمارسه بعض المنظمات غير المعترف بها من احتجاز للاجئين وأصحاب الهجرات غير الشرعية، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات لا تلتزم مطلقًا بالقانون في معاملتها معهم، وهذه نتيجة طبيعية لمنظمات غير قانونية.





عضو صحة البرلمان: حملات التبرع لمعهد الاورام تدل على التلاحم الوطني انتقدت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، ما تمارسه بعض المنظمات غير المعترف بها من احتجاز للاجئين وأصحاب الهجرات غير الشرعية، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات لا تلتزم مطلقًا بالقانون في معاملتها معهم، وهذه نتيجة طبيعية لمنظمات غير قانونية.



أشادت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بحملات التبرع لمعهد الاورام من قبل عدد كبير من رجال الأعمال، والمشاهير، وأيضا المواطنين البسطاء، موضحة أنها تدل على تلاحم النسيج الوطني، وتكاتف الشعب المصري، ووقوف جميع فئات المجتمع بجانب الأسر والمتضررين من العمليات الإرهابية.





وكيل إعلام البرلمان: مصر ستكون مقبرة للإرهابيين كما كانت لكل الغزاة أشادت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بحملات التبرع لمعهد الاورام من قبل عدد كبير من رجال الأعمال، والمشاهير، وأيضا المواطنين البسطاء، موضحة أنها تدل على تلاحم النسيج الوطني، وتكاتف الشعب المصري، ووقوف جميع فئات المجتمع بجانب الأسر والمتضررين من العمليات الإرهابية.



أكد النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، ونائب دائرة السيدة زينب بالبرلمان أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أشاد فيها بالتكاتف والتكافل الذي عبر عنه المصريون والعرب في مواجهة قبح تأثير الإرهاب.





نائلة جبر للجنة النزاع الأفريقي: مصر تواجه الهجرة غير الشرعية بحسم أكد النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، ونائب دائرة السيدة زينب بالبرلمان أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أشاد فيها بالتكاتف والتكافل الذي عبر عنه المصريون والعرب في مواجهة قبح تأثير الإرهاب.









ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي: فيه دولة بمنطقة الشرق الأوسط متورطة في تهريب السلاح للقارة السمراء

شهد اجتماع لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية بالبرلمان الإفريقي، برئاسة عبده بكار كون صديقي، وبحضور النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والذي يعقد بمقر مجلس النواب المصري، عرض السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عدد من الأعمال الفنية التي أعدتها اللجنة في إطار رسالتها الإعلامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.



أثار مدير إدارة السلم و الأمن بمفوضية الاتحاد الافريقى إدمور كامبودزى ، إشكالية عدم توافر الإرادة السياسية من جانب العديد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في مواجهة الدول المتورطة في تهريب السلاح بالقارة السمراء مما يترتب عليها ارتكاب الأعمال الإرهابية، مؤكدا علي أن الأمر وصل لعدم الشروع في تمسية هذه الدول علي الأقل أمام العالم وليس مواجهتها بشكل حاسم.