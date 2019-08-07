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اقتصاد

وظائف جديدة في البترول.. تعرف على التخصصات

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:14 ص
فرصة عمل
فرصة عمل
مايكل عياد
أعلن القطاع البترولي عن فرصة عمل لتعيين 5 مهندسين بترول حديثي التخرج بإحدى الشركات البترولية (بتروسيلا)، ومقرها منطقة زهراء المعادي بجوار كارفور سيتي سنتر .

وحددت الشركة مجموعة من الشروط في المتقدمين لشغل الوظيفة، من بينها ما يلي:

1- الحصول على مؤهل بكالوريوس هندسة بترول بتقدير عام جيد جدا علي الأقل من دفعة 2005 فأكثر.

2- أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.

3- أن يكون أدي الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها.

4- تقديم طلب للالتحاق بالعمل، مرفق به المستندات المطلوبة.

ويتم سحب استمارة الالتحاق بالعمل من الشركة، والخضوع لاختبار في مقرها، اعتبارًا من أول سبتمبر 2019.

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