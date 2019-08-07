وظائف جديدة في البترول.. تعرف على التخصصات

أعلن القطاع البترولي عن فرصة عمل لتعيين 5 مهندسين بترول حديثي التخرج بإحدى الشركات البترولية (بتروسيلا)، ومقرها منطقة زهراء المعادي بجوار كارفور سيتي سنتر .





وحددت الشركة مجموعة من الشروط في المتقدمين لشغل الوظيفة، من بينها ما يلي:





1- الحصول على مؤهل بكالوريوس هندسة بترول بتقدير عام جيد جدا علي الأقل من دفعة 2005 فأكثر.





2- أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.





3- أن يكون أدي الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها.





4- تقديم طلب للالتحاق بالعمل، مرفق به المستندات المطلوبة.



