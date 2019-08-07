النيابة تستعجل التحريات في العثور على جثة سيدة بأوسيم

أمرت نيابة أوسيم بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور علي جثة سيدة ملقاة وسط الشارع بطريق البراجيل.



كما قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة لتحديد أسباب الوفاة، وأخذ عينة من أمعاء المتوفاة لفحصها واجراء عملية تشريح كاملة لبيان سبب وتوقيت الوفاة بعدما أسفرت المناظرة الأولية عن عدم وجود إصابات ظاهرية وذلك لبيان مدي وجود شبهة جنائية من عدمه.



تلقي المقدم مجدي موسى، رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة وملقاة بطريق الحفرية - البراجيل.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين ان الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ملقاة علي جانب الطريق، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد السيدة وما اذا كانت الوفاة طبيعية أو جنائية.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة الي النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.