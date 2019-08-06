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حوادث

مصرع مسن في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بإيتاي البارود

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:50 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
جمالات الدمنهورى
لقى مسن مصرعه إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك تحت كوبرى التوفيقية بدائرة مركز إيتاى البارود وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك تحت كوبرى التوفيقية .

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة  وأسفر الحادث عن وفاة المواطن سالم أحمد فليفل - ٦٠ سنة - قرية بنوفر بكفر الزيات - الغربية.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بايتاى البارود تحت تصرف النيابة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
مصرع مسن في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بإيتاي البارود
مصرع مسن في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بإيتاي البارود
مصرع مسن في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بإيتاي البارود

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