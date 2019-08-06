فخري الفقي: 317 مليارا عائد قناة السويس الجديدة في 4 سنوات

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إنه قد مر على حفر قناة السويس القديمة 150 سنة؛ منوها أن الشعب المصري هو البطل في حفر قناة السويس منذ 5 سنوات، بتمويل مصري.



خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أن ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة ذكري سعيدة جدًّا على المصريين جميعًا؛ مشيرا الي أن الشعب المصري وراء كل إنجاز.



أشار الفقي؛ أنه حال تجميع أرقام عائدات القناة طوال الـ4 سنوات تبلغ 317 مليار جنيه، منوها إلى اختلاف أسعار الدولار من وقت لآخر.



أكد الفقي أنه في 2015- 2016 كان سعر الدولار 7 جنيهات، وفي 2017 بدأ تأثير سعر الصرف وبلغ 18 جنيهًا، ثم الشهور بدأ الدولار في الهبوط لـ 16.5 جنيه.