حبس مسجل خطر لسرقته 44 لاب توب من داخل السيارات بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة ٤٤ لاب توب من داخل السيارات بالتجمع الخامس.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مفادها أن عاطل ومقيم العمرانية / جيزة (مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 2120 فئة" ج " العمرانية والسابق اتهامه في 22 قضية آخرهم 4501 لسنة 2013م التجمع الخامس " مخدرات " وراء ارتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج ".





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال استقلاله سيارة (مستأجرة).





بمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكابه 44 حادث سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته.



