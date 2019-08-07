حبس شقيقين اقتحما مخزنا بالوايلي وسرقا محتوياته

أمرت نيابة الوايلي بحبس شقيقين 4 أيام علي ذمه التحقيقات التي تجري معهما لاقتحامهما مخزن وسرقة محتوياته.



بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الوايلي اشارة من شرطة النجدة تفيد ببلاغ حررة صاحب مخزن زجاج قرر باكتشافه سرقة عدد 4 مفصلات ماركة سبايدر وعدد 66 مفصلة كالون سيكوريت ، شنيور من داخل المخزن ملكه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة



بالانتقال وإجراء المعاينة تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شقيقان عاطلان وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبحوزتهما عتلة حديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



بمواجهة المتهمين بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر القفل " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.



تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سيئ النية " المدعو سيد محمد ياسين علي جمعة سن 57 عاطل ومقيم 8 شارع عبد الهادي الخولي ـ دائرة قسم شرطة الحدائق.



باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات ، وجاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.