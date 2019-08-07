ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شقيقين اقتحما مخزنا بالوايلي وسرقا محتوياته

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:24 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوي
أمرت نيابة الوايلي بحبس شقيقين 4 أيام علي ذمه التحقيقات التي تجري معهما لاقتحامهما مخزن وسرقة محتوياته.

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الوايلي اشارة من شرطة النجدة تفيد ببلاغ حررة صاحب مخزن زجاج قرر باكتشافه سرقة عدد 4 مفصلات ماركة سبايدر وعدد 66 مفصلة كالون سيكوريت ، شنيور من داخل المخزن ملكه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شقيقان عاطلان وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبحوزتهما عتلة حديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهمين بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر القفل " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سيئ النية " المدعو سيد محمد ياسين علي جمعة سن 57 عاطل ومقيم 8 شارع عبد الهادي الخولي ـ دائرة قسم شرطة الحدائق.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات ، وجاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

ترشيحاتنا

تقرر إنهاء حياتها بعد خسارتها معركتها مع مرض السرطان

اف سي مصر يكشف سبب استقالة محمد صلاح من تدريب الفريق

سموحة يحرم الأهلي من صفقة الموسم

عبير فؤاد تكشف حقيقة الأبراج الفلكية الجديدة

مفاجأة فى قضية طفلة العياط.. صديقا القتيل أكدا أقوال المتهمة

بعد البكيني فستان مكشوف .. انتقادات حادة لـ ميريام فارس بسبب إطلالة جريئة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين