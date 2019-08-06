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رياضة

أياكس يتعادل مع باوك اليوناني ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:46 م
صدى البلد
عمر سلامة
تعادل فريقا أياكس أمستردام الهولندي وباوك اليوناني إيجابيًا بنتيجة 2-2، وذلك ضمن مباريات ذهاب التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب "تومبا ستاديوم".

أحرز هدفي أياكس كل من: تشوبا أكبوم في الدقيقة 32، ليو ماتوس في الدقيقة 39، فيما سجل ثنائية باوك كل من: حكيم زياش في الدقيقة العاشرة، وكلاس يان هونتلار في الدقيقة 57.

وبدأ فريق أياكس أمستردام الهولندي مسيرته في موسمه الجديد من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بالتعادل مع مضيفه فيتيسه ارنهيم 2 - 2 يوم السبت في المرحلة الأولى للمسابقة.

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