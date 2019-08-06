ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عبير فؤاد تكشف حقيقة الأبراج الفلكية الجديدة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:41 م
حقيقة الابراج الفلكية
حقيقة الابراج الفلكية الجديدة
آية التيجي
بعد تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على السوشيال ميديا، صور تغير خريطة التواريخ الخاصة بالأبراج الفلكية، التي نشرتها الصفحة الرسمية للجمعية الفلكية.

وفي هذا الصدد قامت خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد بالتكذيب، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك "بعد إشاعة تغيير مواعيد الأبراج لقيت إن من واجبي توضيح الأمور والنقاط الغائبة عن الكثيرين.. أرجو عدم الانسياق للشائعات بدون علم ودراسة وتمحيص، وأقول لمروجي الشائعات.. كفاية فتي بدون علم".

وأكدت أنه تم وضع عالم الفلك الفارسي العظيم  قديما "عمر الخيام" تقويما دقيقا يربط حركة الشمس بالأبراج، ويعرف بالتقويم الجلالي (النتيجة الجلالية) أو التقويم الهجري الشمسي،أو التقويم الفارسي، وهو موجود في عدة دول إلى يومنا هذا ومنهم إيران وأفغانستان وكردستان والمملكة العربية السعودية. 

وكان تقسيم الأبراج الجديد، والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين وأثار جدلا واسعا بينهم بعد أن نشرته صحيفة التايم الأمريكية التقسيم الجديد للأبراج الفلكية وفقا للتاريخ الميلادي والاسم، وقد أوضحت صفحات البرج الجديد الذي يحمل اسم "حواء"، يأتي ذلك بعد أن نشأ خلاف بين علماء الفلك في الفترة الأخيرة إلى أن اتفقوا على إضافة برج جديد يمتد من 29 نوفمبر وحتى 17 ديسمبر ليستمر 17 يومًا وذلك بدلًا من برج القوس.

وتم تعديل برج القوس الذي كان يستمر من 22 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر إلى 17 ديسمبر وحتى 20 يناير، وقد سعت إدارة الموقع إلى توفير ترتيب الأبراج الجديد حسب تاريخ الميلاد في إطار المتابعة التي نقدمها لكم طوال الوقت ونأمل أن نكون عند حسن ظنكم طوال الوقت، تقسيم الابراج الجديد حسب الشهر وتاريخ الميلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماليا وصحيا وعاطفيا.. حظك اليوم الخميس 30-5-2019 برج القوس

الخير والبركة والحب.. اليوم يجلب الكثير من المفاجآت لمواليد برج الجوزاء

حظك اليوم.. التوفيق اجتماعيا للعذراء والميزان والحب من نصيب الثور

ملفت للأنظار ويجذب اهتمام الجميع.. تعرف على أبرز صفات برج الأسد وما يحبه وما يكرهه.. وهذه توقعات خبراء الفلك صحياً ومهنياً

ماليا وصحيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 /7 /2019

تقسيم الأبراج الجديد..عيوب ومميزات البرج الجديد "حواء"

ترشيحاتنا

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين

المتر بـ 42 ألف جنيه .. أين تذهب أموال بيع وحدات أبراج العلمين الجديدة.. الحكومة تجيب

انتحار سجين برازيلي فشل في الهرب متنكرا في زي ابنته .. صور

سموحة يحرم الأهلي من صفقة الموسم

تقرر إنهاء حياتها بعد خسارتها معركتها مع مرض السرطان

حاجتين متعرفش تشتريهم بالفلوس.. رضوى الشربيني تشعل تويتر بـ تغريدة مثيرة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين