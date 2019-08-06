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رياضة

سموحة يحرم الأهلي من صفقة الموسم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:43 م
فرج عامر
فرج عامر
كتب إسلام عوده
قال المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة إن إدارة ناديه جددت عقد حسام حسن ومحمود معاذ 4 سنوات ليقطع الطريق على الأهلى فى التعاقد مع صفقة الموسم بالنسبة له وهو المهاجم الذي يبحث عنه الأهلى .

وأضاف رئيس نادى سموحة عبر صفحتة الشخصية على الفيسبوك أن إدارة ناديه ترفض بيع اللاعبان تحت أى ظرف من الظروف ومهما كان المقابل .

وكان اللاعبان تلقيا عدة عروض خلال الفترة الماضية إلا أن إدارة النادى السكندري أغلقت الباب أمام رحيلهما وجددت عقودهما .

وبذل الأهلى جهودا كبيرا فى الحصول على خدمات حسام حسن لتدعيم خط هجومه بعد فشل ضم مهاجم مازيمبى ماليكا .

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