سموحة يحرم الأهلي من صفقة الموسم

قال المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة إن إدارة ناديه جددت عقد حسام حسن ومحمود معاذ 4 سنوات ليقطع الطريق على الأهلى فى التعاقد مع صفقة الموسم بالنسبة له وهو المهاجم الذي يبحث عنه الأهلى .



وأضاف رئيس نادى سموحة عبر صفحتة الشخصية على الفيسبوك أن إدارة ناديه ترفض بيع اللاعبان تحت أى ظرف من الظروف ومهما كان المقابل .



وكان اللاعبان تلقيا عدة عروض خلال الفترة الماضية إلا أن إدارة النادى السكندري أغلقت الباب أمام رحيلهما وجددت عقودهما .



وبذل الأهلى جهودا كبيرا فى الحصول على خدمات حسام حسن لتدعيم خط هجومه بعد فشل ضم مهاجم مازيمبى ماليكا .