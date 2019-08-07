التخطيط: أسيوط وسوهاج الأكثر فقرًا.. والدولة في طريقها لمحاصرته

أكد دكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، أن مدينة أسيوط تحتل المرتبة الأولي كأعلى نسبة فقر علي مستوي الجمهورية تلتها مدينة سوهاج في المرتبة الثانية خلال العام المالي قبل الماضي.





وأضاف في تصريحات له أنه لا يمكن انكار انحصار معدلات الفقر بمحافظات الجمهورية نظرا للشفافية التي تنتهجها الدولة فى عرض المشاكل المختلفة.





ذكر أن هناك خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا، موضحًا أن المقياس العالمى للفقر أن يكون دخل الفرد أقل من 1.9 دولار فى اليوم.



