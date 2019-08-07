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اقتصاد

التخطيط: أسيوط وسوهاج الأكثر فقرًا.. والدولة في طريقها لمحاصرته

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:41 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
آية الجارحي
أكد دكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، أن مدينة أسيوط تحتل المرتبة الأولي كأعلى نسبة فقر علي مستوي الجمهورية تلتها مدينة سوهاج في المرتبة الثانية خلال العام المالي قبل الماضي.

وأضاف في تصريحات له أنه لا يمكن انكار انحصار معدلات الفقر بمحافظات الجمهورية نظرا للشفافية التي تنتهجها الدولة فى عرض المشاكل المختلفة.

ذكر أن هناك خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا، موضحًا أن المقياس العالمى للفقر أن يكون دخل الفرد أقل من 1.9 دولار فى اليوم.

أضاف أنه كلما زاد مستوى التعليم قلت نسبة الفقر وأن النسبة الأكبر من الفقراء تكون فى شريحة الأميين، موضحًا أن الحكومة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التى تعتبر التحدي الرئيسي للتنمية حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.

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