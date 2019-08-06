قتل صرصار .. أمن السويس يلقي القبض على مسجل خطر

ألقت اليوم الثلاثاء مباحث مديرية أمن السويس القبض علي مسجل خطر، لاتهامه بقتل شخص داخل منطقة الهيشة بحي الجناين باستخدام بندقية خرطوش.



كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس بلاغا بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر متوف ومصاب بطلقات نارية بالظهر والرأس.



وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أيمن عبدالحميد رئيس مباحث مديرية أمن السويس، وتبين أن القتيل يدعى أشرف صرصار، وأن من قتله شخص مسجل خطر بسبب خلافات بينهم نشبت مؤخرا.



وقام ضباط المباحث بحصار المتهم بالقتل، حتى تمكنوا من القبض عليه في مكان اختبائه قبل محاولته الهروب.



تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين تمهيدا لعرضه على النيابة للتحقيق .