قناة السويس الجديدة استثمار للمستقبل.. محاضرة بثقافة بورسعيد

عقدت مكتبة الأمل، بثقافة بورسعيد، محاضرة بعنوان "قناة السويس الجديدة استثمار فى مستقبل مصر" ألقاها الباحث والأديب عبده العباسي بمدرسة الغرفة التجارية.





كما نظم بيت ثقافة النصر ورشة فنية للأطفال حول "كيفية تصنيع أفلام كارتون" للفنان ناجى المقدم، قام خلالها بتوضيح مبسط حول هذا الفن المحبب للأطفال، مع عرض بعض النماذج من أحب افلام الكرتون إليهم وذلك بمكتبة حى الضواحى.





نظمت مكتبة طفل القوات المسلحة فى إطار إهتمام ثقافة بورسعيد بتوعية النشئء والأطفال بتاريخ بلادهم والمشروعات القومية العملاقة التى أقيمت فى مصر ورشة حكى عن قناة السويس الجديدة نفذتها سمر سمير، تم فيها تعريف الأطفال بتاريخ القناة وأهميتها وتاريخ افتتاحها، أعقبها ورشة رسم وتلوين حولها.



