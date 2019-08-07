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رياضة

مهاجم بني سويف: جددت للفريق بسبب راحتي.. والصعود لـ الدوري الممتاز هدفي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:06 ص
بني سويف
بني سويف
كتب مالك خالد
قال كريم أشرف مهاجم فريق بني سويف، إن قرار تجديده للفريق لمدة موسمين جاء بسبب راحته النفسية داخل النادي، والتعامل الجيد من قبل الإدارة والجهاز الفني.

وأضاف "كريم" أنه لديه طموح مع الفريق سعيًا لتحقيق الصعود للدوري الممتاز، وإسعاد جماهير بني سويف التي تساندنا وتدعمنا انتظارًا لتحقيق الإنجاز.

وتابع "كريم" أن المنافسة في الموسم الجديد لن تكون سهلة، فالجميع لديه طموح في الصعود، وسنقاتل من أجل هذا الهدف.

وأوضح أن المسئولية ليست سهلة فى الموسم الجديد، ولكننا عازمون ومصممون على تحقيق الإنجاز وتقديم موسم قوي ومميز بالممتاز ب.

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