ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الغربية تستعرض مشروعات محور قناة السويس الجديدة  

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:28 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث استعرضت مكتبة د. سميرة موسى الثقافية أهم المحطات في حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك خلال محاضرة بعنوان "شخصيات مصرية تاريخية" تضمنت أبرز القرارات في حياة "ناصر" ومنها تأميم قناة السويس واصدار قانون الاصلاح الزراعي.

أكدت د. سماح جاهين أستاذ المناهج وطرق التدريس، أهمية مشروعات التنمية بمحور قناة السويس الجديدة وقدرتها على تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال الأعوام القليلة القادمة، ومنها الاستزراع السمكي واقامة منطقة صناعية للتعبئة والتغليف، كما أضافت خلال محاضرة لقصر ثقافة طنطا أن تمويل الشعب المصري لحفر قناة السويس الجديدة نابع من ثقة المصريين بقيادتهم السياسية.

عقد بيت ثقافة كفر الزيات محاضرة بعنوان "طرق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة" استعرضت أهمية تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع الدولة في دمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وضع خطة استراتيجية تمكنهم من الحياة بصورة طبيعية مع حصولهم على فرص عمل مناسبة والسعي في اكتشاف وتنمية مواهبهم، كما احتفل البيت بقرب حلول عيد الأضحى المبارك بمشاركة العديد من الأطفال خلال اقامة ورشة فنية لعمل رسومات تعبر عن مظاهر الاحتفال بالعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكاسب عديدة للمرأة في الدستور المصري بـ ثقافة الغربية

ثورة 30 يونيو والحفاظ على الهوية المصرية بـ ثقافة الغربية

محطات في حياة أبطال ثورة 23 يوليو.. محاضرة في ثقافة الغربية

ثقافة الغربية تناقش الأبعاد الأدبية للثورات العربية

ثورة 23 يوليو وقناة السويس الجديدة.. فعاليات بثقافة الغربية

«ضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع».. محاضرة في الغربية

ترشيحاتنا

محمد الغباري: قناة السويس الجديدة لم تأخذ حقها إعلاميا.. فيديو

وزير التعليم التركي يعترف: أحرقنا 300 ألف كتاب

ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم

أخبار الرياضة.. موعد الإعلان عن مدرب الزمالك.. مفاوضات الأبيض مع رمضان صبحي.. حقيقة رحيل لاسارتي

من غير واسطة ومجاناً.. محمود العسيلي يحيي حفل زفاف معجبة

بالكاميرات والسيارات.. الداخلية: تأمينات على الطرق وطوارئ استعدادًا لعيد الأضحي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين