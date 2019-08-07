ثقافة الغربية تستعرض مشروعات محور قناة السويس الجديدة  

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث استعرضت مكتبة د. سميرة موسى الثقافية أهم المحطات في حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك خلال محاضرة بعنوان "شخصيات مصرية تاريخية" تضمنت أبرز القرارات في حياة "ناصر" ومنها تأميم قناة السويس واصدار قانون الاصلاح الزراعي.





أكدت د. سماح جاهين أستاذ المناهج وطرق التدريس، أهمية مشروعات التنمية بمحور قناة السويس الجديدة وقدرتها على تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال الأعوام القليلة القادمة، ومنها الاستزراع السمكي واقامة منطقة صناعية للتعبئة والتغليف، كما أضافت خلال محاضرة لقصر ثقافة طنطا أن تمويل الشعب المصري لحفر قناة السويس الجديدة نابع من ثقة المصريين بقيادتهم السياسية.



