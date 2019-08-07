محمد الغباري: قناة السويس الجديدة لم تأخذ حقها إعلاميا.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن التطوير الذي حدث في قناة السويس، والمتمثل في افتتاح قناة السويس الجديدة، لم يأخذ حقه في الإعلام.





وأضاف اللواء محمد الغباري، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن قناة السويس الجديدة أضافت لمصر قدرة وللعالم سهولة في الحركة.





وأوضح اللواء محمد الغباري أن القدرة تتمثل في زيادة إيرادات قناة السويس، إضافة إلى زيادة حركة التجارة العالمية خلال الـ10 سنوات المقبلة للضعف.



