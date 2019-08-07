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اقتصاد

4 بنوك تبدأ إجراءات سداد اكتتابات شهادة قناة السويس.. والعائد تم احتسابه 20 مرة في 5 سنوات

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:30 ص
شهادات قناة السويس
شهادات قناة السويس
محمد يحيي
تعكف 4 بنوك حكومية " الأهلي المصري، مصر، القاهرة، قناة السويس" حاليا، على رد قيمة شهادات حفر قناة السويس خلال سبتمبر المقبل، نظرا لانتهاء فترة استحقاق قيمة تلك الشهادات والمحددة بـ5 سنوات بفائدة 12.5% لفئات 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه ومضاعفاتها.

ونجح الجهاز المصرفي منذ 5 سنوات وتحديدا في 4 سبتمبر 2014 في تلبية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفر قناة السويس الجديدة و استطاع خلالها جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط من المواطنين من غير المتعاملين مع البنوك.

ووفقا لمصادر مصرفية لـ"صدي البلد" فإن الـ4 بنوك المصدرة لتلك الشهادات إلتزمت خلال الـ5 سنوات الماضية؛ بصرف عوائد الاكتتابات الشهادات للعملاء عبر حساباتهم المصرفية بصورة دورية كل 3 أشهر بواقع 4 مرات على مستوى السنة الواحدة، إذ تم احتساب العوائد بواقع 20 مرة طوال الـ5 سنوات اللاحقة على عمليات الاكتتاب للشهادات من فئات الـ1000 جنيه ومضاعفاتها، إلا أن فئتي 10 و 100 جنيه، سيتم صرف العوائد بعد مرور الـ 5سنوات بواقع مرة واحدة للعائد.

واضافت المصادر ان كلا من وزارة المالية وهيئة قناة السويس، هما الجهتين الضامنتين لقيمة وعوائد تلك الشهادات و تلتزمان برد قيمة الشهادات للعملاء المكتتبين.

واحتل البنك الأهلي المركز الأول في حصيلة شهادات قناة السويس ، يليه بنك مصر ثم القاهرة فـ قناة السويس.

ووفقا لتقارير صادرة من البنك المركزي المصري فإن 82% من حصيلة الشهادات للأفراد مقابل 18% من المؤسسات، كأن أبرزها قطاع التأمينات الاجتماعية التي استثمرت شهادات بمبلغ 3 مليارات جنيه.

وبلغت حصيلة الأموال المكتتب فيها من خارج الجهاز المصرفي نحو 27 مليار جنيه، بالاضافة لـ1.5 مليار دولار كانت في صورة تحويلات الي الجنيه، بالاضافة لطلبات شراء الشهادات من فئة الـ10 جنيهات بواقع 1.1 مليون طلب شراء، و 150 ألف طلب لفئة الـ100 جنيه، والبقية لفئة الـ1000 جنيه ومضاعفاته.

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