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عبد الفتاح مورو مرشحا لـ حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية التونسية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:45 ص
صدى البلد
أحمد سيف الدين
قرر مجلس شورى حركة النهضة، الثلاثاء، ترشيح رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، لانتخابات الرئاسة في تونس.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التونسية، رشحت حركة النهضة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس، عبد الفتاح مورو، ليكون مرشحهم واختيارهم لسباق الرئاسة التونسية.

وكانت لجنة الانتخابات التونسية قررت إعلان اسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية قبل انطلاق الحملات الإعلانية.

وسبق أن أشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إلى أنه من الممكن حدوث تغيير في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية إذا تم التوافق بين الأحزاب والسلطة والمجتمع المدني.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس قررت تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية فى الفترة من 2 إلى 9 أغسطس.


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