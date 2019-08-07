المجلس العسكري السوداني: سنسمح قريباً بالتعامل في الدولار عبر وكالات مقننة

قال اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، إن الدولة ستسمح قريبًا للجميع بالتعامل في الدولار عبر وكالات مقننة.





وأضاف إبراهيم جابر إبراهيم- في تصريح لوكالة السودان للأنباء أمس الثلاثاء - أن الدولة لا تتعامل في شراء وبيع الدولار بأي حال من الأحوال.





وأكد إبراهيم جابر إبراهيم أن المجلس حارب الفساد الذي خلفه النظام السابق في مجال الأدوية، موضحًا أنه فوجئ بانعدام المحاليل الوريدية وأصناف كثيرة من الأدوية نتيجة الديون الكبيرة لشركات الدواء العالمية والإقليمية.





وأشار إبراهيم جابر إبراهيم إلى أن الدولة دفعت 9 ملايين دولار لتوفير المحاليل الوريدية وسدّدت 75% من الديون المستحقة على بنك السودان فيما يتعلق بالأدوية والبالغة 34 مليون دولار.



