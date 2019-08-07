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بعد ساعات.. سامسونج تكشف النقاب عن Galaxy Note 10 في بث مباشر.. شاهد من هنا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:23 ص
صدى البلد
كريم جمال
بعد أقل من 24 ساعة تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لكشف النقاب عن تحفتها المنتظرة بشدة Galaxy Note 10، وذلك ضمن فعاليات حدث عالمى سيتابعه الملايين من حول العالم.

وسيشهد اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس تجربة عرض حية لأيقونة فئة الجالاكسى، والذى سيأتى بالكثير من الميزات القوية بحسب التسريبات الأخيرة من مصادر مقربة دخل سامسونج.

ويستطيع متابعو سامسونج فى مصر مشاهدة الحدث فى الساعة العاشرةً مساءً بتوقيت القاهرة من هنا


يذكر أن التسريبات السابقة عن مواصفات الهاتف الجديد، أكدت أنه سيصدر فى نسختين متشابهتين إلى حد كبير، إلا أن الأخير يختلف فى حجم الشاشة الأكبر وزيادة عدد الكاميرات.

وتأتي النسخة العادية بشاشة مقاس 6.4 بوصة من نوع سوبر أموليد، والنسخة الـ plus بشاشة قياس 6.8 بوصة، أما الهاتفان فسيحملان نفس المعالج Snapdragon 855، ونفس سعة البطارية، ولكن نسخة الـ plus ستأتى بذاكرة داخلية أساسية سعة 256 جيجابايت، حتى سعة 1 تيرابايت.
بعد ساعات.. سامسونج تكشف النقاب عن Galaxy Note 10 في بث مباشر.. شاهد من هنا

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