بعد ساعات.. سامسونج تكشف النقاب عن Galaxy Note 10 في بث مباشر.. شاهد من هنا

بعد أقل من 24 ساعة تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لكشف النقاب عن تحفتها المنتظرة بشدة Galaxy Note 10، وذلك ضمن فعاليات حدث عالمى سيتابعه الملايين من حول العالم.





وسيشهد اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس تجربة عرض حية لأيقونة فئة الجالاكسى، والذى سيأتى بالكثير من الميزات القوية بحسب التسريبات الأخيرة من مصادر مقربة دخل سامسونج.





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يذكر أن التسريبات السابقة عن مواصفات الهاتف الجديد، أكدت أنه سيصدر فى نسختين متشابهتين إلى حد كبير، إلا أن الأخير يختلف فى حجم الشاشة الأكبر وزيادة عدد الكاميرات.



