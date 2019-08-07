قد يهتم الكثيرون لمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم اليوم حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7 /8 /2019 وذلك حتى تستطيع الإطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث إنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7 /8 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 7 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والاجتماعي:

تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين وأن تحسب خطواتك جيدا.





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المالي:

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة ماليا وعليك أن تحترس.









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع شريك حياتك.





حظك اليوم برج الثور على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر.









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة مما يجعلك تعاني من الأرق وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك.





حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني والمالي:

الوضع الفلكي ينصحك أن تثابر كي تبث روحا جديدة في أعمالك.









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والمالي:

القمر في منزلك الخامس ويمنحك ذلك قدرة على الابتكار وتمدك الأفلاك باليقظة الفكرية وتحسن معالجة الأمور.





حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي:

القمر في منزل الحب يمدك بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤه المشاعر الرومانسية.









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العائلي:

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك ببعض الأقارب.





حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الإجتماعي والمهني:

اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والعائلي:

القمر في منزلك الثالث يدفعك للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الاجتماعي:

تميل للتأمل وتمدك الأفلاك بالبصيرة وتشعر اليوم بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المالي:

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة ماليا أو تجاريا.. احترس.





حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

عليك اليوم أن تتذكر أن خطأ واحد يكفي لعرقلة خططك، كن حذرا وتأن.









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي والمهني:

اليوم القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

تستطيع اليوم أن تشارك من حولك وتؤثر فيهم وتخفف من معاناة البعض.









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أي تغيير يحتاج لوقت.





حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحي والاجتماعي:

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والمالي:

بالرغم من العقبات والضغوط.. تتمتع بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.





حظك اليوم برج الجدي على الصعيد الإجتماعي:

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو إفادة أصدقاءك بنصائح مهمة وتستفيد منهم.









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للعناد.. لا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.





حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الإجتماعي:

ينصحك الفلك بالتقدم ولا تكن حساسا ولا تدع النقد يشل حركتك.









حظك اليوم الاربعاء 7/8/2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المالي والإجتماعي:

تفرح اليوم بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.





حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني: