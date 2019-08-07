طلاب هذه المرحلة لا يمكنهم التحويل من الأزهر إلى العام

يواصل طلاب المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، الراغبين في التحويل، تقديم طلباتهم للتحويل من وإلى الأزهر.



ويقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الصف الثاني الإبتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي العام الدراسي 2019-2020 مع عدم جواز التحويل بالمرحلة الثانوية بجميع صفوفها.



ويتم امتحان صفوف المرحلة الإبتدائية والإعدادية الراغبين في التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم شفويا على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية شريطة تحقق نسبة حفظ لا تقل عن 70 في المائة مع الوضع في الاعتبار الراغبين في التحويل إلى الصف الثاني والثالث الإعدادي في القرآن الكريم شفويا والعلوم الشرعية والعربية المقررة على الطلاب الصف المحول إليه بالمعاهد الأزهرية تحريريا.



ويضاف إلى ما سبق امتحانهم في اللغة الأجنبية المقررة على طلاب المعاهد النموذجية والخاصة عند الرغبة في التحويل بين هذه النوعية من المعاهد وفي كل الأحوال تطبق معايير السن المعمول بها في المعاهد على الطلاب الراغبين في التحويل إليها من التربية والتعليم.



كما يتم تحويل طلاب الإبتدائية إلى الصف الثاني والثالث من المرحلة الإعدادية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام كما يشترط توافر الإلتزام بالكثافة بين الجانبين حتى يتسنى للطرفين السماح بالقبول.