محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في وفاة شهيد بهبشين ضحية حادث معهد الأورام الإرهابي.. صور

أدى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف واجب العزاء فى وفاة الشهيد محمود عبد الظاهر محمد عيسى "ابن المحافظة، أمس، والذي توفي في الحادث الإرهابي الذي وقع الأحد الماضي، إثر اصطدام سيارة مفخخة في أثناء سيرها في عكس الاتجاه "بعدد من السيارات أمام معهد الأورام بالمنيل، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء من بينهم الفقيد الذي كان يعمل موظف أمن بالمعهد القومي للأورام.





جاء ذلك خلال زيارته لمسقط رأس الفقيد بقرية بهبشين مركز ناصر،وفي حضور الدكتور هشام مجدي عضو مجلس النواب ،والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر،و أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ،حيث قدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الفقيد،داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.





وأعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسر الضحايا الشهداء في الحادث، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.





وأشار محافظ بني سويف إلى أن الدولة ماضية بكل حزم في طريقها للقضاء على الإرهاب الأسود مصطفَّةُ خلف قيادتها السياسية والقوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب لبسط الأمن والأمان واستكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





تجدر الإشارة إلى أن الشهيد من أبناء قرية بهبشين مركز ناصر ولديه 3 أطفال، ومقيم في صفط اللبن بمحافظة الجيزة، واستشهد أثناء تأدية عمله بإدارة الأمن في المعهد القومي للأورام ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد ومؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357.





وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.



