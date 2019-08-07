ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة ماجد المصري تتدرب على الفنون القتالية.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:58 ص
ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري
سعيد فراج
نشرت ماهيتاب ماجد المصري، مقطع فيديو قصيرًا عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها خلال تدريبها على إحدى رياضات الفنون القتالية، التي تعتمد على الركل والضرب بالقدم. 

وظهرت ماهيتاب المصري، تؤدي حركات التدريب بكل لياقة وجدية ودقة مع مدربها، التي وجهت له رسالة شكر وامتنان من خلال التعليق على الفيديو بالإنجليزية. 

وكان ماجد المصري قد شارك في سباق دراما رمضان الماضي بـ مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبي.

تدور أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلاً بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدًا. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ماجد المصري ومحمود حجازي في كواليس مسلسل زلزال

شاهد.. ماجد المصرى داخل إحدى صالات الجيم

بعد اعتزال المصارعة والاتجاه للفن.. كرم جابر يؤدى تمارين رياضية.. شاهد

شاهد.. الجامعة البريطانية تكرم ماجد المصري

أول تعليق من ماجد المصرى على زفاف ابنه

استعدادا للعنكبوت.. تدريبات قاسية لـ أحمد السقا فى الجيم.. شاهد

ترشيحاتنا

صحيفة مغربية تشن هجوما على أحمد أحمد.. لهذا السبب

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

حاجتين متعرفش تشتريهم بالفلوس.. رضوى الشربيني تشعل تويتر بـ تغريدة مثيرة.. شاهد

شاهد.. ظهور عمرو وردة في مدرجات باوك اليوناني

بعد البكيني فستان مكشوف .. انتقادات حادة لـ ميريام فارس بسبب إطلالة جريئة.. صور

شاهد.. كارمن سليمان مع زوجها وابنها في حمام السباحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين