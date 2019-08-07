ابنة ماجد المصري تتدرب على الفنون القتالية.. فيديو

نشرت ماهيتاب ماجد المصري، مقطع فيديو قصيرًا عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها خلال تدريبها على إحدى رياضات الفنون القتالية، التي تعتمد على الركل والضرب بالقدم.





وظهرت ماهيتاب المصري، تؤدي حركات التدريب بكل لياقة وجدية ودقة مع مدربها، التي وجهت له رسالة شكر وامتنان من خلال التعليق على الفيديو بالإنجليزية.





وكان ماجد المصري قد شارك في سباق دراما رمضان الماضي بـ مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبي.





تدور أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلاً بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدًا.