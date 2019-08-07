وائل جمعة: رحبت بالانضمام لـ الأهلي في نفس توقيت مفاوضات الزمالك

تذكّر الكابتن وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق آخر لقاء له مع المحلة قبل قدومه للنادى الأهلى وأول لقاء جمعة بمانويل جوزية الساحر البرتغالى.

وقال "جمعة" فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "إن آخر مباراة ليا مع المحلة كانت نهائي كاس مصر قدام الأهلي وقدّمت مباراة كبيرة وكان مستر جوزيه بيتفرج من المدرجات".





وأكمل: "بعد المباراة قالهم معجبنيش غير رقم 5 في الأهلي و5 في المحلة، رقم 5 في الأهلي كان سمير كمونة وأتوقف بعد الماتش لمدة سنة، فقالهم خلاص هاتولي رقم 5 في المحلة بدلاً منه".





وأردف: "بعدها تفاجأة بالحاج محمد عبد الوهاب بيكلمني بيقولي الأهلي عاوزك، قولتله أنا أهلاوي جدًا وممكن أجيلك النادي حالاً لو عاوز برغم تفاوضى مع الزمالك فى ذلك الوقت".