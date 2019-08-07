الموت بين السرطان والإرهاب.. أشلاء ضحايا انفجار معهد الأورام بالمنيل تبحث عن ذويها.. فيديو

د وي انفجار وسيارات مشتعلة.. جثث هنا وأشلاء متناثرة هناك.. الدماء غطت الشارع.. مرضى السرطان يفترشون الأرض أمام معهد الأورام بالمنيل.. استغاثات مدوية تصدرها أمهات وسط صراخ أبنائهم من الخوف.. لحظات من الفرح تحولت إلى خوف ورعب.. هكذا كان مشهد ليل الأحد الدامي أمام معهد الأورام بالمنيل.. بينما كان الأطفال ومرضى معهد الأورام يتلقون جرعات الكيماوى والأغانى والزغاريد تنطلق من السيارات أثناء زفة عرروسين، فجأة تحوّلت الفرحة إلى كارثة دوي انفجار وسيارات مُشتعلة.. من فرح لصراخ وبكاء وتبدل نسيم الهواء إلى أدخنة غطت السماء.





دقّت عقارب الساعة الحادية والنصف مساء كل شيء يسير فى هدوء لا يوجد ما يعكر صفو اليوم في غمضة عين تبدلت لحظات الفرح إلى مأساة، وسكتت الزغاريد لتتحول إلى بكاء وعويل، بعد أن فقدت عروس عددًا كبيرًا من عائلتها بينهم والداها، وذلك أثناء مرورهم من أمام المعهد القومي للأورام الذي صادف لحظة الانفجار.





"نونا طارق"، العروس الحزين التي انتظرت يوم خطوبتها عن حب عمرها، وقضت لحظات من السعادة خلال حفل الخطوبة الذي تحول إلى كابوس مزعج، حيث انفجرت سيارة "الميكروباص" التي كان يستقلها والدها ووالدتها وعدد كبير من أفراد عائلتها أمام عينيها.





وقالت العروس: إنها تعيش في كابوس مزعج ولا تصدق ما رأت أمام عينيها، حيث كانت تحتفل ليلة الأحد بخطوبتها على عريسها، وكانت سعيدة للغاية بوجود عائلتها وأصدقائها إلى أن انتهت الخطوبة، وتوجهوا إلى منزلهم بمنطقة البساتين بعد أن قضوا ليلتهم في قاعة أفراح نادى المعلمين بالجيزة؛ ليستكملوا حفلتهم بالمنزل وتناول الطعام التي قضت والدتها أيامًا تعد به احتفالًا بالخطوبة.









وتابعت: "اتجهت 3 سيارات أمامنا لكي نذهب معا ولكن فرقتنا الإشارة وفجأة انفجرت الـ3 سيارات أمام عيني وبها أمي وأبي وجميع عائلتي صدمة لم أكن أتخيلها أن تكون نهاية يوم خطوبتي فقط أقف مكاني وأبكي ولا أتحرك فقط اقول أين امي وابي!".









وأضافت أن إحدى صديقتها اصطحبتها إلى منزلها لتغيير فستان الزفاف لتبدأ رحلة البحث عن والدها وعائلتها التي رأتهم يحترقون أمام عينيها وذهبت إلى مكان الحادث مرة أخرى ولكن لم تجدهم، فقد نقلتهم سيارات الإسعاف إلى أكثر من مستشفى.









وتابعت العروس: "كان يومي عبارة عن جثث متفحمة وانتقل من ثلاجة موتى إلى أخرى ومن مستشفى إلى أخرى وأنا أبحث عن عائلتي فقط جثث متفحمة ابحث عن أي علامة بهم لأخبر المستشفيات بأسمائهم وظل هذا الوضع يومين وجدت الكثير ولكن ابي كان مفقود حتى وجدت هاتفي يرن بالنغمه التي كانت بيني وبين ابي الكثير من الجدال عليها فقط اتذكر للحظات وارد وكان هذا الاتصال من بعض أمناء الشرطه الذي يخبرني بأنهم وجدوا جثمان ابي في الماء، قائلة "هل انا وعائلتي نستحق هذه الموته البشعه منهم من تم احتراقه والآخر في المياه؟ وعائله كامله لم يتبقى منها سوى عدد قليل على قيد الحياة".





17 جثة من أسرة واحدة





خيم الحزن والالم على قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود، محافظة الغربية وارتدت السيدات الملابس السوداء وجهز الرجال القبور واقاموا سرادقات العزاء بعد دفن جثث زويهم ضحايا حادث انفجار معهد الأورام بالمنيل.





يقول الحاج السيد الحماقي عمدة قرية "ميت حبيب" : "والله إحنا بقينا فى حالة كرب فور علمنا بخبر تفجير حادث معهد الأورام بالقاهرة وسقوط 17 من أبناء عائلات أبواسماعيل، سقطوا فى حادث احتراق وتفجير سيارة ميكروباص فى انفجار معهد الأورام بالمنيل حال توجههم للحضور أحد الأفراح بحي البساتين بالقاهرة و مازلنا نتواصل مع أسر الضحايا والذي من المرجح دفنهم بمقابر العائلة بوسط القرية عقب إجراء صلاة الجنازة عليهم بمسجد السلام بوسط القرية استعدادا لدفن مايزيد عن 13 جثة بتراب المقابر الكبري بوسط القرية".





من جانبه قال محمد السيد أحد أقارب الضحايا: إن الحاجة نجوي رفعت السعيد والدة العروس وزوجة الحاج طارق شوقي أبو إسماعيل وباقي العائلات، والتى تتمثل فى كل من ضحايا وهم سامح فرج أبواسماعيل وزوجته وولدين وفرج سيد فرج أبوإسماعيل ووالدين ومحمد هيثم طلخان أبوإسماعيل وأخرين لقوا حتفهم جثث متفحمة.





وتابع بقوله "حسبي الله ونعم الوكيل فى الإرهاب الغاشم وربنا هينصرنا وبناشد كل مسئول فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات المعنية بضرورة القصاص للدماء الشهداء ومحاسبتهم قانونيا وإداريا.





وأشار "السيد " بقوله "الفرح بقي "مأتم" وهندفن 13 جثة من العائلة بمسقط رأسهم بالقرية وربنا يصبرنا لفراقهم"، مضيفا بقوله "إن تحاليل الحمض النووي دي ان ايه حددت 13 جثة من أبناء عائلاتنا ولازم ندفنهم عقب صلاة العشاء وأداء صلاة الجنازة بمسجد السلام باعتباره أحد المساجد الكبري بذات القرية".





وعلي بعد عشرات الأمتار من منزل عمدة القرية جلست سيدة فى العقد الخامس من عمرها تردد عبارات "لنا ربنا وقتلوا عيالنا الإرهابيين وربنا ينتقم منهم الظلمة وإن شاء الله ربنا هينصف مصر وكلنا مع بلدنا "





إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته





أصيب المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث انفجار معهد الاورام بالمنيل ، وتصادف قيادته سيارته بصحبة الأسرة في مكان الحادث الذي نجم عنه إصاباتهم بجروح متفرقة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى معهد ناصر.





وأكدت وزارة العدل، أنه على الفور وجه وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، مساعده لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية بالانتقال إلي معهد ناصر للاطمئنان على صحة المستشار وأسرته وتلقيهم أوجه الرعاية والعلاج الكاملة وتكليف أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.





كشفت التحقيقات و معاينة نيابة حوادث جنوب القاهرة لموقع انفجار معهد الأورام بالمينل أن انفجار السيارة نتج عنه حفرة عميقة تصل إلى متر وبعرض متر ونصف بسبب شدة الانفجار.





واسفر حادث انفجار معهد الاورام عن تدمير 6 سيارات وتهشم السور الحديدي الخاص بكورنيش النيل، وواجهات المعهد وسقوط وحدات التكييف الخارجية وبعض المعدات والاجهزة بداخله.





وأجرت النيابة معاينة تصويرية للجانب الآخر من نهر النيل وتبين تهشم زجاج محلات الورد وعدد من المحلات الأخرى نتيجة للموجة الهائلة لـ انفجار معهد الاورام.





وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة والسيدة زينب الجزئية، إلى المستشفيات لمناظرة الجثث واعداد تقرير وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريح الجثامين واعداد تقرير مفصل باسباب الوفاة.





وانتقل فريق للمستشفيات التى يمكث فيها المصابين لسماع اقوالهم حول الواقعة والوقوف على اسبابها وذلك حسب حالتهم الصحية.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط انفجار معهد الأورام فى المنيل لتفريغها لمعرفة اسباب وقوع الحادث.

مصاب فى انفجار معهد الاورام بالمنيل

قال الدكتور إبراهيم البحيرى الأستاذ بكلية الحقوق، وأحد مصابي حادث حريق معهد الأورام إنه فى الساعة الـ 11.30 مساء أمس الأحد، كان عائدا من واجب عزاء بمسجد عمرو مكرم وأثناء سيره خلف سيارة ميكروباص بطريق الكورنيش وعقب الوصول لمنطقة معهد الأورام فوجئ بسيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية واصطدمت بالسيارة الأجرة.





وأضاف إبراهيم البحيري ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه عقب التصادم حدث انفجار هائل وتحولت السيارتين لكتلة من النار وتطايرت الشظايا فى كل مكان.





وأكد أنه فى تلك اللحظة لم يشعر بما يدور حوله سوى محاولته التخلص والخروج من سيارته التى اشتعلت فيها النيران وتطايرت شظايا الزجاج منها فى ذراعه.

وأضاف أنه عقب ذلك تمكن من الخروج من السيارة وتحولت بعدها لكتلة من النيران، وهرول مسرعا فى اتجاه مستشفى القصر العيني لمحاولة إنقاذه وإسعافه.





وتابع أنه أثناء توجهه للمستشفى وحيدا شاهد الرعب والخوف فى عيون الناس بمحيطه والكل يتساءل ماذا حدث ولا أحد يعلم شىء.





وأكد أن الحادث وقع فى لحظات وكان بينه وبين الموت لحظة واحدة وانه اثناء الحريق والانفجار شعر بحالة من الاختناق الشديد نتيجة الحريق والدخان.





وأضاف أن سيارة الأجرة كانت تحمل أشخاصا كثيرة ولم يرَ أحدا يخرج منها عقب الحريق وكذلك الأمر للسيارة الملاكى التى تسببت فى الحادث.





واختتم قائلا:" خرجنا من الموت بمعجزة من الله من وسط تلك النيران التى تحولت فى ثوان لبؤرة من جهنم".





اشلاء انفجار معهد الاورام بالمنيل

انتهت مصلحة الطب الشرعى من تشريح 22 جثة من شهداء حادث انفجار معهد الاورام وأكد مصدر مسئول بالمصلحة أنه تم الانتهاء من التشريح وبدأت المصلحة فى تسليم الجثث لـ الأهالى الذين تعرفوا على ذويهم لدفنها بعد تصريح النيابة بذلك.





وأضاف المصدر أن هناك قسمًا من الأطباء الشرعيين يقومون حاليًا بسحب عينات DNA من أهالى بعض الضحايا، تمهيدًا للتعرّف علي الجثث وتسليمها لهم، مشيرا إلى أنه بمجرد تطابق الحمض النووى للضحية مع أحد أفراد أسرته سوف يتم إخطار النيابة المخوّل لها التصريح بتسليم الجثث.





وأوضح أنه جار الحصول على الحمض النووى لعدد من الأطراف التى وجدت فى مسرح الحادث، لتحديد هوية الشخص المتوفى.



