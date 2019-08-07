شاهد.. ظهور عمرو وردة في مدرجات باوك اليوناني

ظهر عمرو وردة مهاجم منتخب مصر، في مدرجات ملعب "تومبا ستاديوم" في أثناء متابعته لمباراة فريقه باوك اليوناني أمام أياكس أمستردام الهولندي التي أقيمت اليوم في ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وحسب صحيفة "metrosport" اليونانية، ظهر عمرو وردة اليوم في المدرجات لحضور مباراة باوك وأياكس.



