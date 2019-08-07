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رياضة

شاهد.. ظهور عمرو وردة في مدرجات باوك اليوناني

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:35 ص
صدى البلد
أحمد هاني
ظهر عمرو وردة مهاجم منتخب مصر، في مدرجات ملعب "تومبا ستاديوم" في أثناء متابعته لمباراة فريقه باوك اليوناني أمام أياكس أمستردام الهولندي التي أقيمت اليوم في ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "metrosport" اليونانية، ظهر عمرو وردة اليوم في المدرجات لحضور مباراة باوك وأياكس.

وذكرت صحيفة "athlitika" اليونانية من قبل أن عمرو وردة يريد خوض تجربة إحترافية جديدة في أوروبا، في الوقت الذي رفض فيه فكرة الانتقال لأحد أندية الدوري القبرصي التي أبدت رغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
شاهد.. ظهور عمرو وردة في مدرجات باوك اليوناني

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