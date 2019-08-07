حشرات البق تنبئ بوجود حياة على سطح القمر

بعد تحطم مركبة الفضاء الإسرائيلية على القمر في أبريل الماضي، كشف موقع إندبندنت البريطاني، عن تقرير الثلاثاء، يشير فيه إلى احتمالية وجود حياة على سطح القمر.





وبحسب التقرير، فإن المركبة الفضائية بيريشيت، كانت مليئة بحقائب بها حشرات البق الصغيرة، ومن المثير للسخرية أن تكون هذه الحشرات الصغيرة هي الشئ الوحيد الباقي بعد فشل مركبة الفضاء الإسرائيلية في الهبوط على القمر.





ووفقا لما ذكره التقرير تعتبر تلك الحشرات، أنها من بين أكثر الكائنات مرونة مع أشكال الحياة القاسية والظروف غير الملائمة على سطح الأرض.





وأوضح تقرير الإندبندنت أن تلك الحشرات من الممكن أن تكون قادرة على البقاء على سطح القمر.





وشق هؤلاء الضيوف الجدد طريقهم إلي القمر عبر مركبة الفضاء الإسرائيلية بيريشيت، عندما حاولت أن تهبط على سطحه في شهر أبريل الماضي، لكنها تحطمت وفشلت المهمة.





وقالت إحدى الباحثات الإسرائيليات لـ لإندبندنت، نوفا سبيفاك، "هذه الحشرات هي الشيء الوحيد الباقي على قيد الحياة من تلك المهمة".





ووفقا لما ذكره أعضاء فريق سبيفاك للإندبندنت أنهم منبهرون من مدى قدرة حشرات البق على تحمل البيئات القاسية والبقاء على قيد الحياة، مؤكدين أنها أظهرت قدرة على التعرض لدرجات حرارة عالية ومنخفضة جدًا، وضغط شديد، فضلًا عن حرمانها من الهواء والغذاء والماء، بالإضافة إلى إثباتها بالفعل أنها قادرة على العيش بعد وضعها في الفضاء الخارجي.



