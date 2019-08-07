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لأول مرة.. المسلمون يحضرون ثلاثة خطب في 3 أيام متتالية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:20 ص
لأول مرة.. المسلمون
لأول مرة.. المسلمون يحضرون ثلاثة خطب في 3 أيام متتالية
محمد شحتة
أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، ويستعد المصريون لقضاء إجازة عيد الاضحى 2019، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 10 أغسطس، يوافق وقفة يوم عرفة، وهو يوم إجازة رسمية فى الدولة، على أن يكون الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبالتالي سيحدث لأول مرة أن تأتي 3 خطب متتالية في 3 أيام، فتأتي خطبة الجمعة أولا ثم خطبة وقفة عرفات (السبت)، ثم خطبة عيد الأضحى (الأضحى).

ونوضح فيما يلي عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2019 والتي ستتضمن الجمعة 9 أغسطس كـ"إجازة أسبوعية" إضافة إلى 5 أيام اجازة عيد الاضحى 2019، كالآتي: 

1 ـ الجمعة 9 أغسطس - إجازة أسبوعية

2 ـ السبت 10 أغسطس وقفة يوم عرفة وإجازة أسبوعية.

3 ـ الأحد 11 أغسطس - إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

4 ـ الاثنين 12 أغسطس - إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

5 ـ الثلاثاء 13 أغسطس - إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

6 ـ الأربعاء 14 أغسطس - إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك

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