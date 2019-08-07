أمر عسكري بـ القبض على وزير الدفاع الجزائري السابق

أصدرت المحكمة العسكرية بالجزائر، الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الجزائري الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار وابنه.





ووفقا لبيان رسمي أعلنته المحكمة العسكرية ونقله التلفزيون الجزائري الرسمي أن نزار ونجله مطلوبين على ذمة قضايا تمس المؤسسة العسكرية وأمن البلاد.





ويواجه وزير الدفاع الجزائري الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار وابنه، تهما تتعلق بـ"التآمر والمساس بالنظام العام"، وهي تعاقب عليها المادتين 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.





كما أكد بيان المحكمة العسكرية أن المتهمين، وآخر ثالث (رجل أعمال) متواجدون في فرنسا، وتشير معلومات متداولة إلى أن التحقيقات الأولية التي أجراها القضاء العسكري مع شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة أثبتت تورط اللواء المتقاعد ونجله ورجل الأعمال.



