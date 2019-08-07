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أهالي سور مستودع الهايكستب يشتكون من انتشار القمامة ومخلفات البناء

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:42 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن أحمد فهمى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار أكوام القمامة بمنطقة خلف نادى الرماية بنادى الشمس وسور مستودع الهايكستب.

وقال فى رسالته: نعانى نحن سكان منطقة خلف نادي الرماية بنادي الشمس و سور مستودع الهايكستب، من القاء عربات نفل ثقيلة مخالفات البناء بطول السور من جسر السويس وحتى النزهة الجديدة ، برجاء إخطار المسؤولين، عن هذه المنطقة باتخاذ اللازم

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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