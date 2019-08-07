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رياضة

رسمياً.. طهطا يضم مهاجم كهرباء الإسماعيلية لمدة موسمين

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:50 ص
صدى البلد
كتب : رباب الهوارى
تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي طهطا، برئاسة الدكتور عادل حلمي، مع اللاعب ، محمد السيد الشهير ـ بـ بيسو ، مهاجم كهرباء الإسماعيلية ،في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ،لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

ووقع بيسو علي عقود انضمامه لنادي طهطا ،لمدة موسمين في حضور مسئولي مجلس الادارة وإدارى الفريق، وبركات ابراهيم المدير الفنى للفريق.

وأضاف أن مسئولي مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عادل حلمى والجهاز الفني بقيادة بركات ابراهيم يكثفون جهودهم لتدعيم صفوف الفريق بعناصر متميزة استعدادًا للموسم الجديد. 

يذكر أن مسئولي نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي نجح في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

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