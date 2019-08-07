رسمياً.. طهطا يضم مهاجم كهرباء الإسماعيلية لمدة موسمين

تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي طهطا، برئاسة الدكتور عادل حلمي، مع اللاعب ، محمد السيد الشهير ـ بـ بيسو ، مهاجم كهرباء الإسماعيلية ،في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ،لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.





ووقع بيسو علي عقود انضمامه لنادي طهطا ،لمدة موسمين في حضور مسئولي مجلس الادارة وإدارى الفريق، وبركات ابراهيم المدير الفنى للفريق.





وأضاف أن مسئولي مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عادل حلمى والجهاز الفني بقيادة بركات ابراهيم يكثفون جهودهم لتدعيم صفوف الفريق بعناصر متميزة استعدادًا للموسم الجديد.



