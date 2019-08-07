أسوان يهزم الحمام 1-0 ودياً استعداداً لـ الدوري الممتاز

واصل فريق أسوان الصاعد حديثا للدورى الممتاز، خوض لقاءاته الودية على ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية ضمن معسكر الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.





وحقق فريق أسوان الفوز علي فريق الحمام بملعب الاكاديمية البحرية ، 1-0 أحرزه ابراهيم جلال بعد متابعة عرضية من اللاعب محمد الصباحي في الدقيقة 15 .





جاءت المباراة حماسية وقويه من جانب الفريقين ،حيث أن الطرفين أصحاب خبرة ومستوى متميز ، واستطاع فريق الحمام أن يكون ندا قويا للفريق الأسوانى ،حيث لم يستطيع سوى تسجيل هدف وحيد.





ومن المنتظر أن يخوض فريق أسوان أكثر من مباراة ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد .



