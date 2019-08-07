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رياضة

أسوان يهزم الحمام 1-0 ودياً استعداداً لـ الدوري الممتاز

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:45 ص
صدى البلد
كتب :رباب الهوارى
واصل فريق أسوان الصاعد حديثا للدورى الممتاز، خوض لقاءاته الودية على ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية ضمن معسكر الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحقق فريق أسوان الفوز علي فريق الحمام بملعب الاكاديمية البحرية ، 1-0 أحرزه ابراهيم جلال بعد متابعة عرضية من اللاعب محمد الصباحي في الدقيقة 15 .

جاءت المباراة حماسية وقويه من جانب الفريقين ،حيث أن الطرفين أصحاب خبرة ومستوى متميز ، واستطاع فريق الحمام أن يكون ندا قويا للفريق الأسوانى ،حيث لم يستطيع سوى تسجيل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن يخوض فريق أسوان أكثر من مباراة ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد .

وأكد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لنادى أسوان، أن المباريات الودية التى يخوضها الفريق بمعسكر الإسكندرية تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل أسوان فى الممتاز للموسم الجديد بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة .

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