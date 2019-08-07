أسوان يتعاقد مع نجم الأولمبي والمقاصة السابق

نجح مسئولو مجلس ادارة أسوان بقيادة اللواء أحمد سليمان، والجهاز الفنى بقيادة مجدى عبدالعاطي ، فى اتمام التعاقد مع خالد الشيخ ،لاعب الاوليمبى والمقاصة السابق ،لاعب خط وسط ،لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للدوري الممتاز .



ولعب خالد الشيخ لأندية الألومبي ومصر للمقاصة قبل أن ينضم مؤخرا للفريق الأسوانى في الموسم الجديد بالدورى الممتاز .



ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدورى فى الموسم المقبل وعدم العودة سريعا للمظاليم فى ظل المنافسة القوية التى سيشهدها الدورى فى العام المقبل.



ووقع خالد الشيخ علي عقود انضمامه لفريق أسوان في حضور مسئولى مجلس الادارة ،ومجدى عبدالعاطي المديرالفنى ،ومصطفي أمين المشرف علي الفريق .