تكة لـ ناصيف زيتون تتخطى 25.75 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية تكة للفنان السوري ناصيف زيتون، 25 مليونًا و777 ألف مشاهدة بعد طرحها في 13 يونيو الماضي عبر يوتيوب.





أغنية "تكة" من كلمات ضياء اشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.





تكة يقدمها ناصيف زيتون لأول مرة لايف خلال حفله الغنائي المنتظر في مهرجان أعياد بيروت 2019.





وتقول كلمات أغنية تكة:





"راح يوقف قلبي

دخيلك يا ربي

وشو حلوة عينيها

بضحكه

بتنسيني همي

وعم تمشي بدمي

وراح موت عليها"....



