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فن

هيثم شاكر يؤكد طرح ألبوم معرفة قديمة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:39 ص
هيثم شاكر
هيثم شاكر
سعيد فراج
نشر الفنان هيثم شاكر، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة لـ بوستر ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، مؤكدًا موعد طرحه اليوم الأربعاء 7 أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءً. 

وعلق هيثم شاكر على بوستر ألبومه، قائلًا: "إن شاء الله ألبوم #معرفة_قديمة النهاردة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على جميع المنصات الإلكترونية دعواتكم". 

وعلى جانب آخر، أطلق هيثم شاكر كليب ماتوصنيش، وذلك قبل أيام من إطلاق الألبوم، الأغنية كلمات: أيمن بهجت قمر، ومن ألحان: عمرو مصطفى وتوزيع: شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني: يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.

وكان هيثم شاكر، قد طرح برومو أغنية "ياما ياما" على صفحات السوشيال ميديا الخاصة به والتي من المنتظر أن تكون ضمن ألبومه الجديد.
أغنية "ياما ياما" لهيثم شاكر من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، توزيع أحمد إبراهيم ويضم الألبوم الجديد 14 أغنية والذي يعتبر عودة لهيثم شاكر بعد غياب 5 سنوات عن جمهوره.

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