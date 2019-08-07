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مرأة

القهوة بريئة من الشعور بالأرق خلال النوم.. لن تصدق

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:32 ص
القهوة والأرق
القهوة والأرق
آية التيجي
إذا كنت قلقًا بشأن عدم الحصول على نوم جيد ليلًا ، بسبب تناول القهوة في المساء، فقد وجدت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في جامعة فلوريدا أتلانتيك ان شرب الكافيين لا يمكنه ان يؤثر على مواعيد نومك، وهو الأمر غير المتوقع لنا.

وكشف العلماء عن ان النيكوتين الذي يرتبط عند البعض بتناوله مع القهوة والكافيين هو الذي يمكن ان يتسبب في الشعور بالقلق، وخاصة إذا تم تدخينه في الليل.

وبالنسبة للقهوة ، لم يجد الباحثون أي صلة كبيرة بين تناول القهوة في الليل وقبل النوم، والشعور بالأرق، وعدم النوم.

وقد كشفت الدراسة عن انهم وجدوا ان القهوة لا يمكنها ان تؤثر على النوم، بل وجدوا ان الكافيين يمكن ان يساعد على صفاء الذهن، وبالتالي يساهم في النوم بشكل أكثر صحة.

وأضاف الباحثون ان الأشخاص الذين يشعرون الأرق قبل النوم، فيمكن ان يرتبط لديهم بعدة عوامل، مثل: العمر والجنس، أو يعانون من السمنة المفرطة، أو من الاكتئاب ، والقلق ، والضغط النفسي.

ولم يجد الباحثون تأثير من الكافيين يذكر على النوم، حتى وان تم تناوله القهوة أو الشاي قبل النوم مباشرة، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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