على رأسهم حسين الجسمي.. إماراتيون يدعمون مصر ضد الإرهاب على تويتر

أعلن عدد من المغردين الإماراتيين عن دعمهم لمصر ووقوفهم معها ضد قوى الشر والإرهاب، والذي كان آخر أبرز وجوهه التفجير الإرهابي الذي وقع مساء الأحد الماضي، بجوار المعهد القومي للأورام في منطقة “المنيل” بالقاهرة وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة 47 آخرين.





ودشن المغردون هاشتاج يحمل اسم “#مصر_أقوى_من_الإرهاب” وشهد الهاشتاج تفاعل كبير من المغردين الخليجيين والعرب، معربين في الوقت ذاته عن تعازيهم ومواساتهم للشعب المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي.





بدوره نشر الفنان الإماراتي، حسين الجسمي عبر حسابه على “تويتر”، عملًا فنيًا له بعنوان “يا أغلى اسم في الوجود” معبرًا عن وقوفه مع مصر في وجه الإرهاب، فيما قال المغرد الإماراتي، إبراهيم بهزاد “من الإمارات إلى أشقائنا في مصر.. تكاتفنا أقوى من الإرهاب.. حفظ الله أرض الكنانة ونصرها على الإرهاب”.





وقال المغرد حسين راشد عبر حسابه على شبكة “تويتر”: “مصر قوية عصية على الإرهاب وستظل شوكة في حلق الأعداء المتربصين”.





وقال الصحفي السعودي، جمال الدوبحي عبر حسابه “أثبتت الجماعات والتنظيمات المتطرفة بأنها المرض والسرطان الحقيقي بأعمالها الإجرامية وأفعالها الإرهابية، مضيفًا: الأيام المقبلة والقريبة جدًا ستؤكد أن مصر أقوى من الإرهاب وأن “أم الدنيا” قادرة على مواجهة التهديدات ومحاصرة خطاب الكراهية.





وقالت المغردة السعودية، هيفاء سلامة: خالص العزاء والدعاء لاخواننا المصريين في الشهداء وأهاليهم في الإرهاب الغاشم.. في هذا الشهر الفضيل اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدمر الإرهابيين وجذورهم "الإخوان” يا رب يا علي يا عظيم.





وقالت المغردة مريم الكعبي عبر حسابها على “تويتر”: منتهى طموح هذه الجماعة الإرهابية (الإخوان) هو إنقاذ أنفسهم من الجرائم التي تطاردهم بارتكاب جرائم أخرى”.





وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.



