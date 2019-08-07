نيويورك تايمز تغير مانشيتها الرئيسي بعد غضب القراء

أُجبرت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، على تغيير المانشيت الرئيسي في صفحتها الأولى لعدد الأمس، وسط رد فعل عنيف حول تناول بيان دونالد ترامب بشأن إطلاق النار الجماعي المزدوج الذي خلف 31 قتيلًا.





كان العنوان الأول وفقا لما نشرته صحيفة جارديان البريطانية "ترامب يحث على الوحدة ضد العنصرية"، إلا أن كثيرًا من القراء انتقدوا صياغة المانشيت الذي يدعم ادعاءات ترامب بأن أولئك الذين انتقدوا لهجته المستمرة المناهضة للمهاجرين، كانوا يمارسون ألعابا سياسية لا يهمهم الصالح العام الأمريكي.





واكتسب العنوان اهتمامًا واسع النطاق لأول مرة عندما قام بتغريدِهِ الإحصائي البارز نيت سيلفر، حيث قال غدا طبعة نيويورك تايمز، لست متأكدًا من أن هذا العنوان أفضل تعبيرا عن تلك القصة أما لا.





وبعد أن تم تداول وإعادة تغريد تغريدة سيلفر غيرت صحيفة نيويورك تايمز عنوان الإصدار الثاني، واعترف متحدث باسم صحيفة التايمز لصحيفة الواشنطن بوست: "العنوان كان سيئًا وتم تغييره في الطبعة الثانية".



