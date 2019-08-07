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إيران تطلب من جوتيريش التصدي للعقوبات الأمريكية على ظريف

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:48 ص
جوتيريش
جوتيريش
رويترز
طلبت إيران من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، التصدي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، واصفة الإجراء الأمريكي بأنه "سابقة خطيرة".

واتهم سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في رسالة إلى جوتيريش، الولايات المتحدة بـ"الانتهاك الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، وحث المجتمع الدولي على إدانة السلوك الأمريكي.

وكتب مجيد تخت روانجيفي الرسالة يقول "إجبار الدول على الإذعان لمطالب الولايات المتحدة غير القانونية يهدد التعددية كأساس للعلاقات الدولية، ويرسي سابقة خطيرة فيما يمهد الطريق أمام الذين يطمحون إلى انقسام الأمم وليس اتحادها".

وطالب مجيد تخت روانجي، الأمين العام للأمم المتحدة: "العب دورك النشط في الحفاظ على سلامة الأمم المتحدة بما يتماشى مع مسؤوليتك في مواجهة الاتجاه الخطير الحالي".

وليس واضحا ما يمكن أن يفعله جوتيريش ردا على رسالة إيران.

وامتنع ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن التعليق على هذه الرسالة.

وفرضت واشنطن عقوبات على محمد جواد ظريف الأسبوع الماضي تجمد أي ممتلكات أو مصالح له داخل الولايات المتحدة، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إنه لا يملك أصولا هناك.

وقال روانجي "الفرض غير القانوني للعقوبات على وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينتهك أيضا مبدأ المساواة بين الدول فيما يتعلق بالسيادة".

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