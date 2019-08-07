ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. الاحتباس الحراري يغرق العالم بالأمطار صيفاً

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:57 ص
الأمطار
الأمطار
أحمد سيف الدين
تسبّبت ظاهرة الاحتباس الحراري في هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق حول العالم، وهي الحالة التي تعتبر استثنائية في مثل هذا التوقيت من العام. 

وأفاد خبراء الطقس بأن تلك الأمطار الغزيرة في بقاع كثيرة من العالم تأتي بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري أو ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.

ووفقا لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية، هطلت الأمطار بغزارة على عدد من المناطق من بينها برلين في ألمانيا، والتي أغرقت مياه الأمطار شوارعها في فصل الصيف.

وفي الهند، غرقت منطقة كولهابور في ولاية ماهاراشترا بعد هطول أمطار أجبرت حوالي 10 آلاف شخص على مغادرة منازلهم، وأغرقت الطرق السريعة بين جنوب كولهابور وبلجاوم في ولاية كارناتاكا.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، هطول أمطار غزيرة مما تسببت في إعصار فرانسيسكو بالقرب من مدينة ميازاكي، ونتج عنها ارتفاع منسوب المياه خاصة في الطرقات.

وكشفت وزارة الصحة السودانية أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أغرقت ما لا يقل عن 12 ولاية، وهو الأمر الذي ترك تلك المناطق غارقة في المياه والوحل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد بولاية ماهاراشترا إلى 20 قتيلا

فيديوجراف| سيول الصين الجارفة تطيح بالسيارات

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

شيماء سيف تنشر صور عيد ميلادها.. والجمهور: تستاهلي أكتر من كدا

قتل صرصار .. أمن السويس يلقي القبض على مسجل خطر

7 إرشادات هامة للقضاء على ثعبان الطريشة بالمنزل

شاهد.. كارمن سليمان مع زوجها وابنها في حمام السباحة

والد حلا شيحة يكشف حقيقة زواجها عرفيا من محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين