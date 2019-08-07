شاهد.. الاحتباس الحراري يغرق العالم بالأمطار صيفاً

تسبّبت ظاهرة الاحتباس الحراري في هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق حول العالم، وهي الحالة التي تعتبر استثنائية في مثل هذا التوقيت من العام.





وأفاد خبراء الطقس بأن تلك الأمطار الغزيرة في بقاع كثيرة من العالم تأتي بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري أو ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.





ووفقا لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية، هطلت الأمطار بغزارة على عدد من المناطق من بينها برلين في ألمانيا، والتي أغرقت مياه الأمطار شوارعها في فصل الصيف.





وفي الهند، غرقت منطقة كولهابور في ولاية ماهاراشترا بعد هطول أمطار أجبرت حوالي 10 آلاف شخص على مغادرة منازلهم، وأغرقت الطرق السريعة بين جنوب كولهابور وبلجاوم في ولاية كارناتاكا.





وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، هطول أمطار غزيرة مما تسببت في إعصار فرانسيسكو بالقرب من مدينة ميازاكي، ونتج عنها ارتفاع منسوب المياه خاصة في الطرقات.





وكشفت وزارة الصحة السودانية أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أغرقت ما لا يقل عن 12 ولاية، وهو الأمر الذي ترك تلك المناطق غارقة في المياه والوحل.



