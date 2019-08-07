من غير واسطة ومجاناً.. محمود العسيلي يحيي حفل زفاف معجبة

تفاجأ الفنان محمود العسيلي، بتعليق من إحدى معجباته، بعد ما نشر بوستر أغنيته الجديدة "انتي وبس" المنتظر طرحها عبر يوتيوب، اليوم الأربعاء.





وكتبت المعجبة في تعليقها، ممازحة محمود العسيلي، قائلة: "لا لا مش قادرة محبوش.. ومش قادرة مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان ييجي فرحي".





من جانبه، فاجأها محمود العسيلي، برده على تعليقها، قائلًا: "وليه متحبنيش بس .. فرحك عندي خلاص"، لتشعر المعجبة بالصدمة فيما بعد، لكن العسيلي أكد لها في ردوده أنه يتحدث معها بجدية وسوف يحيي حفل زفافها، وتواصل الثنائي للاتفاق على التفاصيل.





ومنذ أسابيع، انتشر فيديو لـ محمود العسيلي من إحدى حفلاته، ظهر فيه يحرج أحد معجبيه، ويرفض التصوير معه، قائلا: "حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا مثلا، أو جامد جدا مثلا.. بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم اتصور مع كل الناس دي.. صح ولا أنا غلطان".



