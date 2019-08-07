ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرى لـ محاربي السرطان في الإمارات

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:02 ص
توقيع المذكرة
توقيع المذكرة
أحمد سيف الدين
أكدت وزارة الصحة الإماراتية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسترازينيكا، الثلاثاء، وذلك لتوفير أدوية للمرضى غير القادرين من المصابين بسرطان المسالك البولية وسرطان الرئة ومرضى الورم اللمفي ومرضى الربو الحاد.

وقع المذكرة، الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل مساعد في وزارة الصحة الإماراتية، وليون وانج، المدير التنفيذي في شركة أسترازينيكا.

بموجب تلك المذكرة سيتمكن المصابين غير القادرين من الحصول على الأدوية من شركة استرازينيكا، لتأمين العلاج المناسب لهم طبقًا لخطة العلاج الموضوعة من قبل الأطباء.

جاءت تلك الخطوة ضمن مساعي وزارة الصحة الإماراتية لتقديم أفكار مبتكرة تدعم الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي لتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة 165 ألف طفل دون 15 عاما.. أمراض تصيب المدخن أبرزها السل وسرطان الرئة

ترشيحاتنا

وزير التعليم التركي يعترف: أحرقنا 300 ألف كتاب

فستان شفاف.. سعر صادم لـ إطلالة درة زروق .. شاهد

أحمد عن فوتوسيشن تخرجه مع والدته: كان نفسي أفرحها عشان تعبت كتير في تربيتي

يلعب في البريميرليج.. جناح ليفربول يرحل عن الريدز وينتقل لهذا النادي

لا داع للتنطع .. سيد علي يرد بقوة على حملات التبرع لمعهد الأورام.. ويدافع عن محمد صلاح

وائل جمعة: قدمت لـ الخطيب فكرة تليق بمكانة الأهلي وسيتم تنفيذها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين