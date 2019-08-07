بشرى لـ محاربي السرطان في الإمارات

أكدت وزارة الصحة الإماراتية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسترازينيكا، الثلاثاء، وذلك لتوفير أدوية للمرضى غير القادرين من المصابين بسرطان المسالك البولية وسرطان الرئة ومرضى الورم اللمفي ومرضى الربو الحاد.



وقع المذكرة، الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل مساعد في وزارة الصحة الإماراتية، وليون وانج، المدير التنفيذي في شركة أسترازينيكا.



بموجب تلك المذكرة سيتمكن المصابين غير القادرين من الحصول على الأدوية من شركة استرازينيكا، لتأمين العلاج المناسب لهم طبقًا لخطة العلاج الموضوعة من قبل الأطباء.



جاءت تلك الخطوة ضمن مساعي وزارة الصحة الإماراتية لتقديم أفكار مبتكرة تدعم الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي لتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى.



