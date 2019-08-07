ضبط سيدتين مصريتين بتهمة الاعتداء على كويتية داخل مسجد

ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على وافدتين مصريتين، أمس، بعد الاعتداء على مواطنة في أحد مساجد منطقة السالمية.





ووفقا لما نشرته جريدة الراي الكويتية، قامت وافدة مصرية بمحاولة سرقة مواطنة والاعتداء عليها بالضرب داخل مسجد في منطقة السالمية، وانضمت إلى هذا المشهد مصرية أخرى ساندت الأولى في ذلك الاعتداء على المرأة.





وجاء في محضر الشرطة: دخلت مواطنة أحد المساجد في منطقة السالمية لأداء صلاة العصر، ففوجئت بمصرية تقول لها لماذا لا تمشطين شعرك، وهو الأمر الذي طور مشادة بينهما، وانضمت إليهما مصرية أخري وقامتا بضرب المواطنة ومحاولة سرقة هاتفها.



