في ذكرى رحيله.. معلومات لا تعرفها عن حسن الأسمر

يصادف اليوم 7 أغسطس، الذكرى الثامنة لرحيل الفنان حسن الأسمر، والذي توفي عن عمر يناهز الـ51 عامًا، ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عنه:



- ولد في حي العباسية بالقاهرة 21 أكتوبر 1951، وهو من أصل صعيدي.



- بدأ مشواره الفني عام 1983 وظل يغني حتى آخر أيام حياته ومن أبرز أغانيه "أعملك ايه" و"اتخدعنا" و" متشكرين" و"كتاب حياتي يا عين".



- "كتاب حياتي يا عين" تعد أشهر أغنياته، وتميز باللون الشعبي وتقديم أغاني تقترب لقلوب طبقة العمال المصريين.



- كان له عدة تجارب تمثيلية أبرزها مشاركته في مسلسل "أرابيسك" وأفلام: (ليلة ساخنة، و امرأة وخمسة رجال، وزيارة السيد الرئيس).



- رحل يوم 7 أغسطس عام 2011، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، وصُدم الكثير بوفاته، لاسيما وأنه كان يتمتع بصحة جيدة قبلها بأيام.