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فن

في ذكرى رحيله.. معلومات لا تعرفها عن حسن الأسمر

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:05 ص
حسن الأسمر
حسن الأسمر
سعيد فراج
يصادف اليوم 7 أغسطس، الذكرى الثامنة لرحيل الفنان حسن الأسمر، والذي توفي عن عمر يناهز الـ51 عامًا، ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عنه:

- ولد في حي العباسية بالقاهرة 21 أكتوبر 1951، وهو من أصل صعيدي.

- بدأ مشواره الفني عام 1983 وظل يغني حتى آخر أيام حياته ومن أبرز أغانيه "أعملك ايه" و"اتخدعنا" و" متشكرين" و"كتاب حياتي يا عين".

- "كتاب حياتي يا عين" تعد أشهر أغنياته، وتميز باللون الشعبي وتقديم أغاني تقترب لقلوب طبقة العمال المصريين.

- كان له عدة تجارب تمثيلية أبرزها مشاركته في مسلسل "أرابيسك" وأفلام: (ليلة ساخنة، و امرأة وخمسة رجال، وزيارة السيد الرئيس).

- رحل يوم 7 أغسطس عام 2011، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، وصُدم الكثير بوفاته، لاسيما وأنه كان يتمتع بصحة جيدة قبلها بأيام.

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