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سرقت 17 دولة.. استيلاء كوريا الشمالية على أموال ضخمة لـ تمويل أسلحة الدمار الشامل

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:11 ص
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
عزة عاطف
فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية في عام 2006 لجهودها في تسليح نفسها بأسلحة الدمار الشامل، أو حظر الوصول إلى العديد من الفرص التجارية الدولية أو وضع حد لها. 

الهدف من القرار وقتها، كان إقناع الدولة الآسيوية الصغيرة بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية، لكن لم يحدث المطلوب حيث حول المنظمون انتباههم نحو تطوير عملات لا مركزية، وظهرت تفاصيل جديدة حول استخدام كوريا الشمالية لفرق الحرب الإلكترونية لتمويل أهدافها العسكرية.

ووفقًا لتقرير من وكالة رويترز، تمكنت البلاد من توليد حوالي ملياري دولار بطرق غير قانونية من أجل تمويل أسلحة الدمار الشامل، ولا شك أن أولئك الذين يتابعون الأخبار يدركون بأن كوريا الشمالية هي دائمًا المشتبه به الرئيسي في كل هجوم إلكتروني كبير في التاريخ الحديث، حيث استغلت سرقة الملفات الشخصية الهامة وابتزاز أصحابها للحصول على الأموال.

وتعتبر برامج WannaCry Ransomware سيئة السمعة مثالًا لذلك، يستشهد تقرير الأمم المتحدة الذي رصدته رويترز بالعديد من الباحثين الأمنيين المستقلين الذين يراقبون "الهجمات المتطورة بشكل متزايد لسرقة الأموال من المؤسسات المالية وبورصات العملة المشفرة لتوليد الدخل"، فضلًا عن مخططات غسل الأموال.

وقال الخبراء إن هناك 35 هجومًا على الأقل استهدفت سرقة 17 دولة وربما أكثر، بواسطة نفس مجموعات الهاكرز التي عملت في إطار مكتب الاستطلاع العام في كوريا الشمالية على مدار العقدين الماضيين.

وكما هو مذكور في التقرير، فإن الإستراتيجية هي مهاجمة عمليات التبادل وأكواد العملة المشفرة لأنها كانت أقل أولوية بالنسبة للحكومات حتى وقت قريب على الأقل ، خاصة عندما عبر عمالقة التكنولوجيا مثل Facebook عن نواياهم إطلاق عملتهم الرقمية الخاصة "الميزان".

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