طبيب روسي يكشف عن سر شفاء أسماء الأسد من السرطان

"أنا انتصرت على السرطان بالكامل".. بهذه العبارة بدأت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، حوارها مع قناة "السورية" .





وظهرت أسماء الأسد لأول مرة منذ الإعلان عن إصابتها بالسرطان قبل نحو عام، دون المنديل الذي اعتادت الظهور به، في أثناء رحلتها مع العلاج.





وعلق أستاذ جراحة الأورام في جامعة الصداقة الحكومية الروسية، قنسطنطين تيتوف، على خبر شفاء سيدة سوريا الأولى، وقال: تم علاج سرطان الثدي بشكل جيد في المرحلة الأولى للمرض ويتم الشفاء منه بالكامل في 80- 85% من الحالات، ولاكتشاف هذه المرحلة تحتاج المرأة بعد سن 40 عامًا لإجراء تصوير دوري للثدي بالأشعة السينية كل عام.





وأضاف تيتوف، أن أسماء الأسد أجرت هذا الفحص بانتظام واكتشفت المرض في الوقت المناسب، مشيرا إلي أنه إذا كانت والدة أو جدة المرأة مصابة بالسرطان فهي بحاجة لاجتياز اختبارات الجينات المسرطنة التي تسمى BRCA1 وBRCA2.





وشدد عالم الأورام الروسي على أن الفحص يتيح فرصة للكشف عن المرض والورم وهو في حجم 1 سم، حيث تكون نسبة الشفاء 90-95 %، كما أن هذا أرخص بعشرات المرات من العلاج في مراحل لاحقة.



